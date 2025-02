Une initiative qui fait du bien

Le 22 janvier 2025, les élèves de l’École secondaire Notre-Dame-du-Sault ont souligné la journée Bell Cause pour la cause en participant à une initiative visant à soutenir l’Association canadienne pour la santé mentale dans la région d’Algoma. Pour l’occasion, ils ont mené une collecte de fonds afin d’appuyer les initiatives et les services offerts par cette agence. Les élèves de la 7e à la 12e année ainsi que les membres du personnel ont eu l’occasion d’acheter un « Je pense à toi-GRAM » pour un ami ou un collègue. Ce petit geste attentionné comprenait un paquet de gomme accompagné d’un message personnalisé pour le destinataire. Tout au long de cette journée, la communauté scolaire de Notre-Dame-du-Sault a répandu des messages réconfortants ainsi que fait la promotion du bien-être et de la santé mentale. Tous les profits recueillis lors de cette initiative seront remis à l’Association canadienne pour la santé mentale dans la région d’Algoma.