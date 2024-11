Qui méritait vraiment le Ballon d’or?

Le Ballon d’or est une récompense très importante remise chaque année au soccer. Lionel Messi l’a gagné 8 fois : un record!

En 2024, les joueurs nominés étaient Rodri du Manchester City, ainsi que Jude Bellingham et Vinicius Junior du Real Madrid. Contre toute attente, Rodri a remporté le Ballon d’or et non Vinicius.