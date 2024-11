Comment Shakespeare m’a donné confiance en moi

«To be or not to be». Les mots résonnaient dans ma tête, alors que je feuilletais les pages d’un livre dans mon cartable. J’ai toujours détesté les cours d’anglais, surtout la poésie. Ce cours était celui que j’aimais le moins, car je venais tout juste de commencer à apprendre cette langue le mois dernier. J’ai poussé un soupir en fermant le livre. Tout ce que j’y ai vu, était un tas de notes brouillées avec quelques mots que je ne pouvais comprendre. Ma famille et moi avions quitté la France en raison de problèmes financiers et avons dû nous installer dans une petite ville rurale. Il n’y avait qu’environ deux écoles secondaires et presque personne ne parlait français, alors j’avais à apprendre l’anglais indépendamment.

J’ouvre de nouveau mon cartable et j’entame de feuilleter les pages jusqu’à la section d’anglais. Il y avait une page intitulée «Hamlet, William Shakespeare». Je me souviens d’entendre son nom dans ma classe d’anglais, mais très brièvement. «A famous poet», me disait mon enseignante. J’ouvre alors mon ordinateur pour que je puisse le chercher sur internet. J’ai passé mes doigts sur mon clavier, en tapant chaque lettre avec précision. Les clics de mon clavier résonnaient dans ma chambre, brisant le silence qui la remplissait autrefois. Je lisais article après article, poème après poème jusqu’à ce que j’aie compris qui est William Shakespeare.