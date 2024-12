Lightfall, un roman jeunesse magique et comique

La littérature pour enfants et adolescents est vaste. Ça peut être très difficile de s’y repérer. Mais un livre qui est passé sous le radar devrait être plus connu: Lightfall. Pourquoi? C’est une œuvre originale, drôle et fantastique.

Une jeune fille et son grand père adoptif vivent dans un monde en paix. Mais le grand-père, qui est un cochon, disparaît. Alors Béa, la petite fille, part à sa recherche et rencontre un Galdurien (Homme grenouille) nommé Cadwalleur.

L’histoire est originale, car elle est un mélange parfait de fantaisie, de magie et de ridicule.

Aussi, l’auteur,Tim Probert, n’utilise presque aucune créature déjà inventée par d’autres livres ou jeux de rôle, comme Donjon et dragon ou une autre grosse franchise du fantastique et tout le tralala.