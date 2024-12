Mon expérience inoubliable avec Clémentine!

Ensuite, je suis montée sur un banc… avec ma gigantesque sucette! La photographe a pris plusieurs photos de moi, avec et sans la sucette qui était plus grosse que ma tête! Puisque je suis tellement maladroite habituellement, j’avais vraiment peur de tomber du banc!

J’ai réellement aimé cette expérience. Je me sentais chanceuse, car j’avais l’impression d’être une vedette! Avant la séance photo, la coiffeuse a fait mes cheveux et mon maquillage. Elle a aussi mis dans ma chevelure une barrette très importante pour moi, puisqu’elle a été faite à la main par Léonie Lamothe, ma grand-mère adoptive, malheureusement décédée.

Photo: Courtoisie

Radio

Je suis allée à la station du Loup FM pour faire une publicité de la pièce de théâtre Clémentine. J’ai lu un texte et l’animateur Éric Lapalme m’écoutait. Quand je faisais des erreurs ou que je butais sur certains mots, l’animateur me demandait de recommencer à certains endroits pour que ce soit meilleur.

Médias sociaux

Le théâtre du Nouvel-Ontario m’a demandé de faire un enregistrement d’une vidéo pour Facebook et Instagram. Après plus de 10 répétitions (!) dans ma chambre, j’ai enfin réussi à faire la bonne vidéo. Quelques jours après la publication, j’étais très contente d’avoir 60 J’aime et 15 commentaires!

Présentation avant le spectacle

Le 2 novembre dernier, j’ai dit un mot sur scène, avant le spectacle, avec la directrice artistique du TNO, Marie-Pierre Proulx. L’expérience a été vraiment intéressante, mais également un peu stressante puisqu’il y avait plein d’élèves de mon école! Et vous vous rappelez quand j’ai dit que j’étais maladroite? Entretemps, je me suis cassé l’os du pied en jouant au soccer! J’étais comme une Clémentine éclopée sur scène!