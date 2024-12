La danse : un art ou un sport ?

En premier lieu, la danse pourrait être considérée comme un art car elle utilise de la créativité et de l’émotion. De plus, il y a beaucoup de styles artistiques à la danse, dont le ballet, le hip hop, le jazz, le contemporain, etc. Et il y a beaucoup de chorégraphes qui utilisent ses styles seulement comme guide pour créer des danses incroyables. De plus, la danse est associée avec de la musique qui est un type d’art. Enfin, certaines personnes pensent que la danse est un art plus qu’un sport pour toutes ces raisons, et ils ont partiellement raison.

La danse est aussi parfois considérée comme sport, car elle nécessite beaucoup d’entraînement et d’endurance. De plus, comme plusieurs sports, elle oblige les danseurs/ danseuses à faire beaucoup d’activité physique, de travailler leur flexibilité et ça leur donne l’opportunité à participer à des compétitions, où ils seront capables de pouvoir s’améliorer et d’encourager leurs coéquipiers. Finalement, le breakdance est un nouveau sport ajouté aux jeux olympiques à Paris en 2024.

Pour conclure, les sports et les arts sont deux choses complètement différentes. Cependant, la danse consiste en les deux. Elle n’existera pas sans l’émotion et la créativité, mais elle a aussi besoin de l’entraînement et de la compétition pour bien fonctionner. Aussi, à l’école, la danse est enseignée dans le cours d’art et dans le cours d’éducation physique. La preuve que la danse est un sport et un art, en même temps. Alors, la danse n’est pas juste un sport ou un art, c’est les deux ensembles qui forment un passe-temps très populaire partout dans le monde, dans différentes formes, et même avec un aspect folklorique et traditionnel dans plusieurs cultures.