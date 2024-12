Amphibien, un roman amusant sur l’éco-anxiété !

Puisque c’est mon premier article dans Tapage, j’aimerais d’abord me présenter. J’ai 12 ans et je suis passionnée par la culture francophone et les animaux. Voilà pourquoi j’ai choisi d’écrire à propos de ce roman que j’ai beaucoup aimé.

Écrit par Carla Gunn, une psychologue de Fredericton, Amphibien est un roman qui est originalement en anglais. Elle a écrit ce livre en 2009. Ce roman a été traduit en français par la Sudburoise Myriam Legault en 2013, aux éditions Prise de parole. Cet automne, le livre est réédité et on pourra découvrir une adaptation théâtrale de ce roman, mis en scène par Geneviève Pineault, au théâtre de la vieille 17.

Dans ce roman, on nous raconte l’histoire du point de vue de Phin, un garçon de neuf ans qui est éco-anxieux. Il est passionné par le règne animal et a beaucoup de connaissances sur ce sujet. Il aimerait sauver tous les animaux, mais ne sait pas comment faire. Aussi, il y a un tourbillon d’émotions dans sa vie. Il ne comprend pas pourquoi son grand-père est mort, pourquoi son enseignante ne répond pas à ses questions importantes, ni pourquoi Lyle, l’intimidateur dans la classe, s’en prend toujours à lui. Il ne comprend surtout pas pourquoi ses parents se sont séparés. Aussi, tout le monde dit à Phin que l’extinction des animaux est un problème trop grand pour lui, mais ça ne l’apaise pas.