Les dons de Noël ou comment rendre le sourire aux enfants

Le siège de Samaritan’s Purse se trouve à Boone, en Caroline du Nord, aux États Unis. L’organisation possède des bureaux dans 15 pays, entre autres au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne et en Corée. Elle a également des partenaires pastoraux dans plus de 100 pays.

Samaritan’s Purse est une organisation chrétienne qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider ceux qui sont grandement dans le besoin. L’organisation a commencé en 1970 avec l’intention de «répondre aux besoins des personnes victimes de la guerre, de la pauvreté, des catastrophes naturelles, de la maladie et de la famine, dans le but de partager l’amour de Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ», selon la Déclaration de mission de Samaritan’s purse .

C’est certain que tu as déjà entendu parler de l’opération Christmas Child , mais savez-vous jusqu’à quel point l’organisation peut aller pour s’assurer que ces enfants reçoivent des cadeaux affectueux ?

L’Église baptiste Immanuel de Blind River a organisé un événement «remplir une boîte» le 26 octobre. Plusieurs membres de l’église et des personnes de la communauté se sont réunis pour remplir des boîtes de cadeaux. Gina Fauteaux, une membre de l’église, a organisé cet événement. Elle a acheté toutes les boîtes à chaussures de Samaritan’s Purse et a collecté des centaines de cadeaux pour remplir les boîtes. Les boîtes étaient remplies de jouets, de livres de lecture, de bibles, de savon et de serviettes, de crayons, de bricolages, de brosses à dents et de peignes. Chaque bénévole s’est amusé en sachant qu’il contribue à donner le sourire à un enfant.

Gina s’est sentie inspirée par son expérience de bénévole avec Samaritan’s Purse dans le passé.

Lors d’un voyage missionnaire en Floride, elle a entendu l’histoire d’un pasteur qui distribuait des boîtes à chaussures à des enfants dans le besoin. Le pasteur a pu voir la joie illuminer les visages des enfants lorsqu’ils recevaient une boîte, mais il a également été témoin de la tristesse de ceux qui n’ont pas pu recevoir de boîte. Gina a déclaré : «Cela m’a tellement touchée que j’ai su que je devais aider.» C’est ce qui l’a poussée à s’impliquer dans Operation Christmas Child.

Cette Noël, pensez à une façon dont vous pourrez aider ceux dans le besoin, que ce soit en remplissant une boîte ou en faisant un don à la banque alimentaire. Tous ces efforts peuvent signifier beaucoup pour quelqu’un.