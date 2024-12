Le journal d’une fille de 8e année

Je me nomme Hannah Gauvreau. Aujourd’hui, c’est le mardi 6 septembre 2024 et c’est ma première journée de la 8e année à l’École Alliance St-Joseph à Chelmsford. Je ressens plusieurs émotions: de la tristesse, de l’excitation et de la nervosité. Comme chaque année, ma mère insiste de prendre une photo pour la première journée d’école. D’habitude, je le fais sans vraiment en avoir envie, mais cette fois, c’est différent! C’est ma dernière année dans une école primaire. Alors, même si je roule des yeux, je décide d’aller me poser devant la porte avec mes soeurs et de sourire pour la photo. Après plusieurs reprises, ma mère décide finalement qu’elle est satisfaite des photos prises.

Quand j’entre dans la maison pour prendre mes choses, je ne peux pas m’empêcher de ressentir de la tristesse. J’ignore mes sentiments pour le moment, et je décide d’aller attendre ma mère dans la voiture. Je patiente un peu, avant qu’elle ne vienne me rejoindre.



Aussitôt que la voiture roule, mes nerfs commencent à me jouer des tours, et je me sens soudainement très nerveuse pour cette dernière aventure. Je suis muette tout le long du trajet de 15 minutes. J’ai trop d’inquiétudes : que c’est ma dernière année, que je ne serai plus une enfant, qu’ on va sûrement me demander plus de responsabilités, et je ne suis même pas sûre d’être dans la même classe que mes amies. Mon cerveau tourne à cent milles à l’heure.

Finalement, on arrive à l’école. Je sors de la voiture et je me rends dans la cour d’école, où je retrouve enfin mes amies. Mes nerfs sont tous partis pour le moment, et je me sens très excitée pour les aventures qui m’attendent cette année. À la prochaine aventure!