Le «camp de leadership» comme je ne l’aurais jamais imaginé!

Au début du mois d’octobre, quelques élèves de ma classe et deux enseignants de notre école sont partis à Sudbury pour deux jours, dans un soi-disant «camp de leadership». Mais c’était quoi? Sur notre formulaire à signer, il y avait quelques détails : un camp identitaire, qui bâtirait notre identité chrétienne et francophone, tout en nous amusant avec d’autres jeunes de notre âge. Mais, même en lisant cela, j’étais sceptique et curieuse à vraiment savoir ce que c’était? Est-ce que c’étaient de longs discours sur la francophonie ? Ou est- ce que ce serait comme à l’école, avec des cours et des explications de comment être de bons leaders? Je dois dire qu’au cours de ce voyage à Sudbury, j’ai été impressionnée, et que j’ai beaucoup appris.

Un départ inoubliable

Parce que nous venons de Salut-Ste Marie, nous avons pris un bus jusqu’à Sudbury, le jour avant que les activités commencent. Alors, pendant que nous étions à l’école, en attendant le bus qui était prévu d’arriver à 12h30, mes enseignantes, les autres élèves et moi sommes restés dans le foyer.

Mais voilà que trente minutes passent. Puis une heure, et aucun bus en vue. Ensuite, deux heures passent. On attend toujours dans le foyer. Il y a seulement un banc, alors on prenait des tours à s’assoir. Nous nous demandons ce qui se passe, et on reçoit un message qui nous dit qu’ils sont arrivés au Sault! Après leur repas, ils viennent nous chercher à l’école. Le trajet était bon, et on s’est rendus à l’hôtel immédiatement. Quand l’heure d’aller se coucher est venue, tout le monde était fatigué, et on n’a pas tardé à s’endormir.

2h du matin. Une alarme retentissante résonne dans mes oreilles! J’ai cru que c’était l’alarme de mon téléphone. Mais c’est une alarme à feu! Je ne croyais pas vraiment qu’il y avait un feu, peut-être juste un gaz qui s’est échappé d’un micro-ondes ou quelque chose de ce genre. Alors, tout le monde part dehors et il fait froid quand on est en pyjama! On a attendu un bon moment avant qu’on puisse repartir dans nos chambres. La cerise sur le gâteau, c’est que mes colocataires et moi, nous avons toutes les trois oublié nos clés dans nos chambres, alors nous avons dû demander une autre, et de remonter l’ascenseur deux fois, parce que la nouvelle clé n’a pas fonctionné aussi. Mais, heureusement, on a enfin pu nous rendre dans nos chambres. Plusieurs ne pouvaient pas se rendormir aussi facilement, avec le froid qui nous a réveillé les os, et avec l’adrénaline de l’alarme, mais nous avons tout de même réussi à avoir au moins quelques heures de sommeil de plus.