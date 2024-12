50e anniversaire de l’École Christ-Roi

Notre célébration du 50e s’est déroulée en trois étapes : une messe à 14h, suivie d’une célébration à l’école et l’on a terminé avec un petit gouter et un breuvage.

Les plus vieux élèves de l’ancienne école se sont occupés à déménager tous les pupitres dans l’école neuve.

L’année que notre belle école de River Valley a été construite est en 1974. Quand l’École Christ-Roi fut prête, on y a déménagé en 1974.

Plusieurs personnes de la communauté se sont impliquées à préparer cette belle célébration. Nous avons des gens qui sont fiers de faire partie de cette célébration.

L’école a formé une petite équipe de gens et étudiants afin de trouver l’information dont on avait besoin pour organiser cet évènement.

Madame Lise Bigras a travaillé très fort et elle s’est occupée de plusieurs activités pour le 50e, comme aider les élèves à organiser les photos et à faire l’arbre de décors qu’elle fait pour beaucoup de fêtes et d’occasions spéciales.

Les élèves du groupe ont fait beaucoup de recherches pour trouver des photos des premières et récentes années, afin de présenter un diaporama. On a vu beaucoup d’anciens élèves de l’école avec qui nous avons jasé et regardé toutes les belles photos qu’on a trouvées. Pendant le diaporama, plusieurs personnes parmi les gens qui ont fréquenté notre belle école se sont reconnues.

Tout le monde s’est bien amusé et a eu la chance de bien regarder toutes nos photos. C’était une belle célébration pour tous!