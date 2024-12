L’équipe DEL : les lumières de Christ-Roi

Tout d’abord, l’équipe DEL est un groupe de dix élèves qui forment le conseil des élèves. Ces étudiants sont passés en entrevue. Au lieu d’un vote qui est souvent décidé selon la popularité, ils ont dû passer en entrevue à tour de rôle, devant un jury constitué de trois dames. Les dames présentes attribuaient des points selon les réponses de chacun, son apparence et l’impression laissée. Le lendemain, elles ont dévoilé les élèves qui ont réussi à se démarquer et à se faire choisir dans l’équipe. Vous vous demandez certainement ce que DEL veut dire? Le mot DEL est un acronyme pour Durable, Leadership et Engagement. Ils doivent faire preuve de ces trois choses pour être les grands modèles de l’école! Ils ont du travail sur la planche!

L’équipe DEL, c’est tout nouveau à Christ-Roi depuis un an. C’est en marche pour la deuxième année. C’est le Conseil des élèves sous sa nouvelle forme. Qui sont-ils? Que font-ils? Et surtout, qu’est-ce qu’ils apportent à l’école? C’est-ce que je vais vous expliquer!

Ensuite, l’équipe DEL s’occupe et organise certaines choses pour l’école. Par exemple, elle doit organiser au moins une journée thématique par mois. Pour le mois d’octobre, la journée-thème qui a été décidée par l’équipe est une journée d’inversion de rôles! Cela veut dire que les filles s’habillent en garçon et les garçons s’habillent en filles! De plus, ce sont aussi eux qui ont choisi certaines activités pour notre journée d’Halloween. Mais l’équipe DEL n’est pas seulement là pour faire du plaisir. Ils sont aussi présents pour encourager l’utilisation du français et l’esprit catholique. Donc, les membres de l’équipe doivent parler en français en tout temps.

Finalement, l’équipe doit s’occuper d’une dernière chose très importante : l’aspect académique. Cela signifie qu’elle doit modeler et aider les élèves dans leurs apprentissages scolaires. Elle doit être là pour les élèves, pour les aider à obtenir du travail bien fait. Elle doit expliquer les HH. Les bonnes habitudes et habiletés de travail. La fiabilité, l’organisation, l’utilisation du français, le respect, et beaucoup plus encore.

Donc, pour résumer, les membres de l’équipe DEL sont les lumières de l’école. Ils sont fiers d’être à Christ-Roi et ils veulent encourager tout ça! Je suis fière de faire partie de cette équipe de lumières!