Faisons chacun un geste pour le climat

Le réchauffement climatique continue à cause des œuvres humaines et des productions parfois inutiles. Le réchauffement climatique est causé par l’homme et ses industries. L’homme, en construisant ses industries, ne se soucie pas vraiment de comment son industrie affecte donc l’environnement puisque l’eau utilisée par l’industrie et donc polluée est éjectée dans la mer, ce qui perpétue le réchauffement climatique et contribue aux dégénérations du climat et de la nature en général.

Certaines industries produisent le méthane, le dioxyde de carbone, le gaz, ce qui est très dangereux pour notre planète. Ces éléments fragilisent la couche d’ozone ce qui peut affecter la météo et le soleil peut éjecter de fortes radiations solaires qui causent des feux de forêts. La production de l’énergie (électricité, chauffage), l’utilisation des transports fréquemment, ainsi que les déforestations sont aussi l’unes des causes majeures du réchauffement climatique. Ils sont aussi la cause de la pollution et parfois des érosions. Nous devons être responsables pour notre planète en réduisant notre consommation électrique, notre usage des transports et des véhicules, utiliser des bicyclettes, recycler nos déchets, acheter des produits plus respectueux, améliorer l’isolation des bâtiments et le chauffage de nos habitations. Si nous voulons prendre soin de notre planète, ce n’est pas demain, mais maintenant qu’on doit agir. Parce que, en gardant l’environnement sain, ce n’est pas seulement pour nous, mais aussi et surtout pour la future génération. Et plus que pour les générations futures, en posant cet acte, nous protégeront des espèces d’animaux en voie d’extinction.

Nous devons dire non au réchauffement climatique et oui à une planète saine.