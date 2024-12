Le pin blanc dans le Nord de l’Ontario

Lorsque vous voyagez dans le nord de l’Ontario, le pin blanc vous accueille où que vous alliez. Bien que pendant des milliers d’années, le pin blanc ait été associé à la vie des peuples d’Amérique du Nord, il n’en demeure pas moins que le pin blanc est un arbre commun dans l’histoire de petites communautés comme Blind River. Les pins blancs sont également des arbres courants dans l’histoire de petites communautés comme Blind River. Examinons l’histoire de l’exploitation forestière à Blind River, l’utilisation historique du pin blanc et la raison pour laquelle il y en a moins aujourd’hui.

Le pin blanc a joué un rôle important dans l’histoire de l’exploitation forestière à Blind River et dans d’autres petites villes du nord de l’Ontario. À Blind River, l’industrie forestière s’est développée parce qu’elle pouvait accéder plus facilement au bois le long des bassins versants de la rivière Blind et de la rivière Mississauga. Cette industrie était nécessaire à Blind River, en raison de la découverte récente de cuivre dans la ville de Bruce Mines au milieu des années 1800. En 1929, une scierie de pin ultramoderne a été construite, sous le nom de McFadden Lumber Company. La première année, la société a produit 89 000 pieds-planches de bois d’œuvre et a continué à fonctionner pendant 40 ans. C’était la plus grande scierie à l’est des Montagnes Rocheuses. En raison du grand feu de Mississauga en 1948 et de conditions économiques difficiles, la scierie a fermé ses portes en 1969.