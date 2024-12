Au-tonne de choses à faire à Sudbury!

En premier lieu, une randonnée spectaculaire à Onaping High Falls est un excellent choix. Situé sur la rivière Onaping, au nord-ouest de Sudbury, le magnifique paysage aux couleurs changeantes bordant la chute d’eau offre des souvenirs inoubliables. Plusieurs pistes sont disponibles, mais la plus populaire est un trajet d’un kilomètre qui longe les chutes. Il contourne le paysage, exposant une vue mémorable sous tous les angles, et vous ramène au pont situé au sommet des chutes. Il existe aussi des belvédères à visiter et il n’y a pas de restriction physique ici, vous pouvez donc vous promener au bord de la rivière avec prudence si vous le souhaitez. Sentez-vous aussi libre d’explorer votre propre chemin, mais n’oubliez pas d’emmener vos amis et votre famille. Personne ne voudrait manquer cette aventure!

La saison automnale est de retour à Sudbury en beauté et prête pour 2024, et tous frissonnent d’impatience à découvrir ce qu’elle a à offrir! La richesse des paysages aux couleurs éclatantes, les festivités locales, et la période des récoltes ne sont qu’une petite partie des activités amusantes qui se présentent. Si vous espérez célébrer la magie de l’automne, cet article vous fournira quelques exemples d’activités à ne surtout pas manquer dans la région de Sudbury.

Par ailleurs, les champs de citrouilles sont une tradition classique de l’automne. Wagonwheel Ranch existe depuis 1978 et accueille le public à la ferme pour continuer à s’amuser! Situé à Val Thérèse, on y trouve de magnifiques citrouilles, un zoo, une tournée scénique dans la forêt, du chocolat chaud et un feu pour faire griller des guimauves. Si vous êtes intéressé, les droits d’entrée et les frais supplémentaires sont disponibles sur leur site web. Si vous êtes prêt à faire une heure de route vers l’ouest pour visiter les fermes Leisure à Nipissing, d’autres plaisirs vous attendent! On y trouve de superbes citrouilles, un zoo et une tournée dans la forêt où l’on peut utiliser des canons à citrouilles! Adultes et enfants sont autorisés à lancer des citrouilles dans un champ à partir de canons. Il s’agit vraiment d’une expérience unique, et tous les coûts sont disponibles sur leur site web aussi!

Une dernière activité automnale pour ceux qui aiment socialiser et la saison des récoltes, est le marché des fermiers de Sudbury. Situé sur la rue Elm, les agriculteurs locaux viennent vendre leurs récoltes, ainsi que d’autres marchandises de toutes sortes. De l’artisanat et du divertissement sont présentés sur place et font passer aux visiteurs de très bons moments! L’accès au marché est gratuit et tout le monde peut s’y rendre les jeudis entre 14h et 18h et les samedis de 09h à 14h. Des informations supplémentaires sont disponibles en ligne.

En conclusion, la saison d’automne 2024 promet une chance de se reconnecter à la nature, à ses chers et à la société. D’innombrables activités naturelles et organisées par les habitants de la région rendent cette période mémorable bien après la disparition de la saison. Le temps ne s’arrête pas, alors profitez de la beauté de l’automne ici à Sudbury.