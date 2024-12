Goulard Lumber Ltd. : Une tradition familiale

Tout a commencé avec trois frères : Médéric, Édouard et Régis Goulard. Ces frères travaillaient dans la région de Haute-Gatineau, dans un village nommé Gracefield. Lorsque les villageois ont commencé à quitter le village, les frères Goulard ont décidé d’aller à Sturgeon Falls, un village dans la région du Nipissing Ouest, où le couvent et l’usine de pulpe et papier ont capté l’attention de Régis. Donc, les trois frères ont commencé à travailler dans cette usine jusqu’à 1910, où ils prenaient des contrats pour bûcher du bois pour quelqu’un d’autre, comme la compagnie Gordon Lumber. Le nom Goulard Lumber apparaît pour la première fois dans les registres forestiers en 1946, et devient une compagnie officielle approuvée par le gouvernement en 1951. Régis était plus vieux que les autres frères, donc ces derniers ont travaillé davantage dans l’industrie forestière avec le fils de Régis, Hector. C’est Hector qui a créé la compagnie Goulard Lumber.

Dans la région du Nipissing Ouest, l’industrie du bois est une partie importante de notre histoire. En effet, elle a grandement contribué au développement de la région. Goulard Lumber Ltd., une compagnie qui opère dans ce secteur, est bien connue et occupe une grande place dans l’industrie forestière régionale.

Les défis de Goulard

Goulard Lumber était une industrie très prudente. Effectivement, elle n’a pas pris trop de risques et prenait bien soin de son argent. Cependant, dans la région, l’industrie du bois était très occupée, puisqu’il y avait plusieurs scieries familiales. Ceci a fait en sorte que c’était plus difficile de trouver de vieux gros arbres ainsi que garder ses employés. Même si plusieurs scieries ont fermé leurs portes et que Goulard en a acheté quelques-unes (comme Gordon Lumber en 1965 et Giroux-Vézina en 1992), il y avait quand même moins de bois. Toutefois, Goulard Lumber a survécu au travers de ces années et a été capable de garder entre 40 à 50 employés, ce qui est très intéressant. Le plus grand défi de Goulard présentement est la relève de la compagnie. En effet, il n’y a pas beaucoup de gens qui veulent faire le boulot d’un bûcheron, puisque c’est du travail très demandant et difficile. Donc, ceci fait en sorte que plusieurs employés de Goulard font partie de la compagnie depuis 20 à 40 ans. De plus, les enseignants d’aujourd’hui recommandent aux élèves de continuer des études post-secondaires, ce qui les empêche d’explorer d’autres métiers manuels tels que bûcheron ou scieur, ce qui diminue davantage la relève de nouveaux employés.

Les propriétaires

Goulard Lumber Ltd. est une entreprise familiale, donc elle est toujours restée dans la famille des Goulard. Le premier propriétaire était Hector Goulard en 1951, qui travaillait dans le moulin avec l’aide de ses fils. Trois de ses fils, Jean, Léo et Marcel, ont péri. Donc, celui-ci a laissé l’entreprise à ses deux autres fils, Roméo et Guy. Guy n’a jamais vraiment travaillé dans l’industrie, donc la tâche revenait à Roméo. Ses fils, Paul, Yvon et Marc, ont travaillé pendant les années 70 et 80. Marc a travaillé jusqu’en 2013, la même année où Roméo est décédé. L’entreprise est donc tombée dans les mains des enfants de Roméo, qui sont aussi les petits-enfants d’Hector. Aujourd’hui, l’entreprise est gérée par la troisième génération, avec l’aide de Robert Goulard, le descendant de Médéric Goulard. Il y a eu une tentative de la transférer à la quatrième génération, mais ça n’a pas fonctionné.

En conclusion, le cheminement de Goulard Lumber démontre à quel point ils ont contribué à l’évolution de l’industrie forestière. Des trois frères jusqu’à la troisième génération d’aujourd’hui, la compagnie est un exemple de résultat de détermination et de tradition familiale.

Source d’information : M. Serge Dupuis, historien.