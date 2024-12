Entretien avec Maurice Beaudoin : Témoignage d’un vétéran

Le 11 novembre est le jour du souvenir, une journée où nous honorons les soldats qui sont morts à la guerre. En raison de cette journée, l’école Alliance St-Joseph va accueillir des vétérans. Lors de la célébration, les vétérans informent les élèves à propos de leurs expériences en tant que soldats dans l’Armée canadienne, et de leurs vies comme vétérans. En tant qu’élève, j’ai toujours trouvé cela très fascinant. J’ai donc décidé de rencontrer un vétéran, et lui parler à propos de ses expériences avec les forces canadiennes.

M.J.B : J’ai appris que je suis plus fort que je le pensais. Je n’avais pas beaucoup d’amis auparavant et être dans l’armée a changé tout cela pour moi.

O.M : Pouvez-vous me décrire un mauvais événement qui s’est passé lorsque vous avez fait partie des forces canadiennes?



M.JB : Je me souviens d’un temps où il y avait de la tourmente extrême dans le monde et nous avions traversé la crise des missiles Pershing dans le début des années 80. Après cela, nous avons été en attente pendant un mois pour la guerre des îles Falkland. Aussi, il y avait inquiétude d’une guerre nucléaire en 1983 lorsque la Guerre Froide entre les États-Unis et l’Union Soviétique s’était intensifiée.

O.M : Quand avez-vous quitté l’armée?

M.J.B : Je suis parti après 10 ans dans l’armée canadienne, en 1989.

O.M : Comment votre famille a-t-elle réagi lors de votre retour?

M.J.B : Ma famille était très heureuse de savoir que je m’étais retiré de l’armée, car l’armée n’est pas bonne pour des familles avec des liens forts. Comme soldat, vous êtes dans les champs trop souvent pour être avec votre famille et quand vous n’êtes pas avec eux, c’est vraiment difficile pour vous, mais sur eux aussi.

O.M : Si je rencontre un soldat ou un vétéran que devrais-je faire?

M.J.B : Vous devrez serrer leur main en appréciation. Même s’ils ne sont pas allés en guerre, ils sont là et s’engagent à y être si jamais c’est le cas.



O.S : Merci de votre temps et de votre service, Maurice Jack Beaudoin.