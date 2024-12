Le témoignage de mon grand-père sur l’inondation de Field en 1979

École élémentaire catholique Christ-Roi, River Valley

Depuis que je suis petit, on me raconte qu’il y a eu une inondation dans un village près de chez moi. Donc, j’ai décidé de convoquer mon grand-père, Luc Larocque, en entrevue, pour recueillir des informations à ce sujet. Sédrick Larocque : Quel âge aviez-vous quand l’inondation avait eu lieu? Luc Larocque : J’avais 15 ans quand l’inondation s’est déroulée. S.L : Est-ce que vous avez eu besoin d’évacuer? Comment vous vous sentiez pendant cette expérience? L.L : Je n’avais pas besoin d’évacuer, car on demeurait en haut de la côte proche de l’école. Mais, ma mère avait peur de l’eau à ce moment-là donc on a été à mon camp à Crystal Falls. Le lendemain, le pont à Crystal Falls a débarqué dans le courant, donc on a été obligés de se trouver une ride pour traverser avant qu’il soit pire. On est venus à bout de passer et retourner à la maison.

S.L : Est-ce que l’inondation a causé des dommages? Si oui, quelle en était l’ampleur? Plusieurs maisons qui étaient dans le village et qui ont été endommagées ont été obligées d’évacuer à une autre place. L’année d’après, en 1980, ils ont brûlé les maisons puis ont créé la nouvelle subdivision appelée Val-des-arbres. Ils ont vendu des lots et ensuite bâti de nouvelles maisons. Ils ont aussi déménagé dix des maisons qui étaient encore en bon état et aussi une autre a été bougée à Sturgeon Falls. S.L : Est-ce que la communauté est devenue moins grande après l’inondation? Est-ce que les magasins et les maisons ont été rebâtis? L.L : Avant l’inondation, il n’y avait plus qu’un magasin et ce magasin était un magasin de groceries et aussi un barbier. S.L : La population de ce village était-elle plus grande avant l’inondation? L.L : La plupart des gens sont restés ici au village. Ils sont allés s’installer à Val-des-arbres, la nouvelle subdivision. S.L : Aimez-vous plus Field avant l’inondation ou préférez-vous plus Field de 2024? L.L : J’aimais plus Field avant l’inondation, car Field était plus active. S.L : Comment est-ce que les emplois ont été affectés par l’inondation? L.L : Les emplois n’ont pas vraiment été affectés sauf l’école qui a fermé. Field était plutôt un village de moulin à scie, donc le moulin n’a pas lâché de travailler. Moi, j’avais été engagé pour aller avec un monsieur en bateau pour aller chercher les débris et les planches dans l’eau.