Pourquoi on adore les chiens

École Félix-Ricard, Sudbury

Bon, parlons de la biodiversité. La biodiversité se définit comme étant les formes de vie qui nous entourent, mais dont, étonnamment, nous connaissons très peu de choses. Cette vaste gamme d’écosystèmes, de processus écologiques, d’espèces et de gènes est essentielle à notre existence comme les animaux que ce soit au zoo ou des animaux de compagnie. D’ailleurs j’ai choisi ce sujet car c’est mon sujet préféré et je veux le partager avec d’autres gens de la communauté qui sont intéressés par ce type d’articles. Déjà, parlons des chiens alias l’animal le plus populaire. Le chien est une espèce digitigrade, ce qui signifie que l’animal repose au sol et se déplace en marchant sur ses doigts, a contrario de l’Homme qui est plantigrade. Le membre antérieur compte quatre doigts et en général le membre postérieur, cinq. En effet, le pouce peut s’avérer manquant chez certaines races et notre meilleur ami. Que ce soient des bouledogues, des dalmatiens, des labradors ou des bergers allemands, on adore les chiens.

Faits intéressants Un chiot d’un an est aussi mature physiquement qu’un humain de 15 ans.

Les chiens comprennent le langage humain.

Les chiens transpirent par les pattes.

La morsure d’un chien est presque trois fois plus puissante que celle d’un humain. Les races de chiens Le saluki est la race de chien la plus ancienne. Le record du monde Guinness de la race de chien la plus ancienne est détenu par le saluki. La race remonte à 329 avant JC et était gardée comme animal de compagnie royal dans l’Égypte ancienne. Aussi, le Basenji est le seul chien au monde qui n’aboie pas! Quel est l’intérêt d’avoir un chien ? Les chiens nous procurent le sens du bien-être émotionnel, grâce à l’amour inconditionnel qu’ils nous portent ; c’est pourquoi leur compagnie est gratifiante et confortable pour les personnes qui vivent seules. Quelle est la race de chien préférée au monde? C’est sans doute la race de chien la plus connue au monde : le golden retriever et sa célèbre fourrure blonde est la deuxième race préférée des Français en 2023. Là où la plupart des autres races perdent en vitesse, la golden enregistre 1% d’inscriptions en plus par rapport à 2022.