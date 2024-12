Voilà pourquoi The Giver ne devrait jamais être banni

Les sujets controversés dans les livres sont ceux qui suscitent beaucoup de discussions, de désaccords ou d’arguments. Des sujets tels que, le racisme, la discrimination, l’homophobie et l’identité du genre, la santé mentale et les droits LGBTQ2S+, et l’infanticide. Parmi d’autres sujets, la guerre et la violence, le suicide et l’avortement, la critique religieuse, l’emprisonnement et la réhabilitation, les abus et les agressions, l’immigration, la politique et les questions environnementales sont inclus. The Giver (Le Passeur) fait partie de cette liste de livres qui ont été bannis par «The American Library Association», à cause du contenu dérangeant pour certains lecteurs. Il a été écrit en 1993, par Lois Lowry. Le roman est considéré comme un livre «classique et profondément stimulant», mais souvent controversé parce qu’il traite de thèmes tels que l’infanticide, les sociétés contrôlées et la perte d’individualité. Toutefois, je crois que ce livre ne devrait pas être banni, car on peut en tirer plusieurs leçons.

Ce livre est à propos d’un garçon de 12 ans qui s’appelle Jonas. Il vit dans une communauté où tous ses choix et ceux de sa communauté sont contrôlés par les aînés du village. Dans cette communauté, l’individualité est réprimée et méprisée. Les gens vivent sous des règles strictes pour assurer l’uniformité. Il n’y a pas de couleur, pas d’expression, et tout n’est qu’à des fins utiles. Donc, entre autres choses, la douleur, la souffrance, la haine, la peur et la guerre sont éliminés. Si une personne est trop malade ou blessée, elle est «libérée», ce qui veut vraiment dire qu’elle sera euthanasiée. Mais le reste de la communauté n’est pas au courant. Leurs émotions sont régulées par des pilules quotidiennes, et les décisions de vie, tel leur lieu de travail, ce qu’ils mangent, et avec qui ils sont mariés, sont contrôlés. A l’âge de 12 ans, chaque enfant reçoit un emploi qui lui convient pour le reste de sa vie.

L’emploi que Jonas reçoit, «Récepteur de mémoire», est une position rare et très importante. Le Récepteur de mémoire est le seul gardien de la mémoire collective de la communauté. Lorsque la communauté est passée à l’uniformité, ils se sont débarrassés des souvenirs d’avant. Cependant, ils ne peuvent pas disparaître totalement. Quelqu’un doit les garder, alors c’est ce que Jonas fait maintenant. Jonas reçoit les souvenirs du passé du receveur actuel, un vieil homme sage qui dit à Jonas de l’appeler le Récepteur. Le Récepteur transmet des souvenirs à Jonas, des souvenirs du plaisir et de la douleur, des couleurs vives et du soleil, de l’excitation et de la peur, de la faim et de l’amour. Un jour, Jonas réalise à quel point la vie dans sa communauté est fade et vide.

Pendant ce temps, Jonas aide sa famille à s’occuper d’un nouveau-né qui a des problèmes, Gabriel. Il commence à développer une relation avec Gabriel qui reflète les relations familiales qu’il a vécues à travers les souvenirs. Lorsque Gabriel risque d’être «libéré», le Récepteur révèle à Jonas que c’est équivalent à la mort. La rage et l’horreur de Jonas face à cette révélation incitent le Récepteur à aider Jonas à élaborer un plan pour changer les choses dans la communauté