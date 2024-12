Avez-vous déjà constaté l’impact du cancer sur le corps humain, ou tout simplement, avez-vous déjà été curieux à ce sujet? Ce texte est donc pour vous! Savez-vous que les cancers les plus dominants au Canada sont le cancer des poumons, le cancer du sein et le cancer de la prostate? Cette maladie se présente dans une variété de tailles et de formes. Les scientifiques ont découvert plus de 100 types de cancers, toutefois, selon leur classement, il pourrait y avoir au-delà de 200 cancers différents. Les thèmes abordés dans ce texte sont : les effets du cancer sur le corps humain et la guérison.

Comment le cancer affecte le corps humain

À première vue, le cancer affecte le corps humain de plusieurs façons, cependant, une des voies les plus communes est par les cellules sanguines qui sont formées dans la moelle osseuse. Quand les cellules sanguines sont affectées par le cancer, celles-ci sont inférieures à la normale, donc, le corps humain n’est pas en mesure de se battre contre une infection. Le cancer peut affecter le corps humain de plusieurs façons que nous ne pouvons pas imaginer. Savez-vous qu’environ 5 à 10% des cas de cancer sont causés par des raisons génétiques et congénitales?

Guérison du cancer

De plus, oui, vous pouvez définitivement guérir du cancer. La guérison est presque toujours possible dans presque tous les types de cancer. La probabilité de guérir est élevée même après 5 ans d’être diagnostiqué par un docteur ou un spécialiste, ce qui donne 64% de chances de survie. Parmi certain cancers guérissable nous citons : le cancer de la prostate, le cancer de la thyroïde, le cancer testiculaire, le cancer mélanome et le cancer du sien etc. De plus, un des cancers le plus lent est le cancer Lymphoïde chronique.

Conclusion

Pour conclure, le cancer affecte le corps humain de façon dure. De plus, c’est une maladie dont on peut guérir. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour tout le monde, et la médecine est toujours à la recherche d’un remède. Le cancer est un sujet très intéressant et il y en a beaucoup à apprendre.