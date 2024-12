Seule sur la glace

Le hockey est un sport populaire au Canada. Ici, dans le nord de l’Ontario, il y a beaucoup d’enfants et d’adolescents qui jouent dans des équipes locales. Toutefois, après un certain âge, il y a de moins en moins de filles sur la patinoire. Est-ce que les filles ne s’intéressent pas à jouer au hockey, ou est-ce plutôt qu’elles ne veulent pas être sur des équipes mixtes? Je suis une de ces joyeuses, fille unique sur la glace avec mes coéquipiers. Dans cet article, je vous partage les inconvénients d’être la seule fille dans une équipe sportive.

Je suis la seule fille qui joue dans mon équipe, ici, à Blind River, et je me sens exclue du groupe. Ce n’est pas fait exprès, mais les garçons n’ont pas souvent les mêmes intérêts que moi. Ce que nous avons en commun est le hockey. Eux ils s’intéressent aux jeux vidéo, aux sports et aux filles. Lors de nos pratiques, les gars se parlent entre eux, tandis que je suis en marge de la conversation.

De plus, même quand on se parle, certaines pratiques peuvent mener à des situations inconfortables. On doit partager le même vestiaire avant et après les pratiques et les joutes. L’espace n’est pas gros, alors c’est très serré. Aussi, notre ligue permet le contact physique, alors pendant nos pratiques, on effectue des exercices de contact l’un contre l’autre. Si je jouais avec des filles, je serais plus confortable dans le vestiaire et lors des entrainements.

On est en âge ou les garçons grandissent beaucoup plus que les filles. Ça n’aide pas aussi que je sois la plus jeune de l’équipe. Ils sont tous devenus très forts et grands cette année et je trouve que c’est plus difficile à atteindre leurs niveaux de hockey. Avant, j’étais la patineuse la plus rapide, mais à cause que les garçons ont tous grandi et ont obtenu plein de muscle, ce n’est plus le cas.

Je suis reconnaissante que j’ai l’occasion de jouer au hockey et j’aime mon équipe. Toutefois, si j’avais le choix de jouer dans une équipe de filles, ou même juste avoir une autre fille dans mon équipe, j’aurais probablement plus de plaisir. Alors ceci est mon appel aux jeunes joueuses de ce sport. Mon rêve est d’avoir plusieurs coéquipières. Ensemble, nous pouvons profiter de tout ce dont le Hockey a à offrir. Que ce soit en jouant avec des équipes mixtes ou avec des équipes de filles. En s’unissant, nous allons nous assurer qu’aucune fille ne soit seule sur la glace.