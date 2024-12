L’expérience de mon amie Payton au spectacle de Taylor Swift

Attention à tous les Swifties canadiens, Taylor Swift est venue au Canada!

En novembre, elle était à Toronto. Elle a donné six incroyables concerts incroyables, les 14, 15 et 16, puis elle a recommencé les 21, 22 et 23 novembre au centre Rogers. Retour à la journée du samedi 23 novembre : le dernier concert sera ce soir, et sur Ticketsales.com, un billet coûte actuellement 3 419$ pour le plus moins cher et plus que 14 000$ pour le billet le plus cher. Puis selon thevarsity.ca, sur les 282 millions $ de revenus que Swift devrait générer, les données de Destination Toronto estiment que 152 millions $ proviendront des dépenses directes en achats, en nourriture et en hébergement, dont 141 millions $ proviendront des visiteurs de la ville et des locaux. J’ai une amie de mon école, nommée Payton, qui a eu la merveilleuse chance d’aller voir Taylor Swift en concert à Toronto, durant cette période. J’ai alors profité pour l’interviewer, afin de partager avec vous son expérience.