Journal d’une fille de 8e année, partie II

Je m’appelle Hannah Gauvreau, et si tu as lu mon article précédent, tu sais déjà que je suis une élève de 8e année qui fait partie de la famille des Lynx de l’École Alliance St-Joseph.

Aujourd’hui, c’est le mardi 19 novembre 2024.

À la récréation, je dois rencontrer le comité de leadership de notre école pour planifier des activités. Cette fois-ci, nous devons organiser les journées à thème pour la dernière semaine avant Noël. Nous voulons aussi proposer des activités amusantes, comme des jeux ou des défis que nous appelons «Flash».

Notre comité est composé de onze élèves de 7e et 8e année. Il y a trois élèves de 8e et de 7e année. Parmi nous, il y a sept garçons et quatre filles. Nous sommes dirigés par madame Renée Coutu, une enseignante dynamique de 1e et 2e année.

Nous jouons un rôle important dans notre école. Par exemple, nous organisons des activités Flash lors des rassemblements. Pour la Journée du drapeau franco-ontarien, nous avons présenté un sketch pour encourager les élèves à parler plus souvent en français. À Halloween, nous avons préparé une danse, style Just Dance dans laquelle toute l’école a répété la chorégraphie avec nous.

En plus de tout cela, nous faisons les annonces du matin pour informer les élèves des nouvelles, comme les pratiques sportives, les rassemblements et les sorties scolaires.

Nous sommes répartis en quatre groupes. Les trois élèves de 8e année dirigent chacun un groupe, et l’un des élèves de 7e année, très doué en technologie, dirige le quatrième groupe.

Nous adorons nos rôles qui nous permettent d’être en avant-plan dans l’école. Je sais que lorsque nous, les élèves de 8e année, quitterons pour le secondaire, les 7e année, qui deviendront bientôt des leaders à leur tour, prendront bien soin de notre école.

À la prochaine écriture!