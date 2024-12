Le déclin mondial des parcs aquatiques

De nos jours, les parcs aquatiques sont devenus une attraction touristique bien populaire et aimée en raison des activités d’eau et les animaux marins. Cependant, certaines personnes, incluant moi, s’opposent aux parcs marins. Si vous supportez ce type de place, je vous invite fortement à reconsidérer votre opinion en raison de la maltraitance physique et psychologique que ces créatures tolèrent pour votre divertissement. De plus, les travailleurs ne font pas cas de la maintenance du parc et de la santé des animaux, gardant leurs profits pour eux-mêmes, ce qui explique la raison pour laquelle l’espérance de vie des animaux est généralement écourtée d’une dizaine d’années.

Mauvais traitement physique

Tout d’abord, j’aimerais vous informer que les animaux principalement utilisés dans les parcs sont les orques. En liberté, l’orque moyenne vit dans un grand espace ouvert rempli d’eaux salées, mange entre 375 et 500 livres de nourriture chaque jour, pèse environ 13 300 livres, voyage en groupes et peut vivre jusqu’à 90 ans. En captivité, un aquarium offre une surface de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés. L’orque y vivra dans de l’eau contenant les mêmes substances chimiques trouvées dans les piscines publiques comme le chlore, mangera entre 150 et 300 livres de nourriture, pèsera environ 11 860 livres et vivra une vie solitaire et plus courte. En conséquence, 80 % des orques souffriront de l’effondrement de la nageoire dorsale, 30 % auront la cécité, et presque 100 % souffriront des brûlures chimiques, de malnutrition, de dépression, d’agression, etc. L’espérance de vie moyenne est d’environ 40 ans, souvent réduite par les infections ou le suicide, lorsqu’elles se fracassent la tête contre les murs.

Mauvais traitement psychologique

Comme si la douleur physique insoutenable ne suffisait pas, les animaux aquatiques en captivité souffrent souvent de problèmes de santé mentale à cause de l’enfermement. En captivité, ils n’ont pas assez d’espace pour nager librement, ce qui les rend stressés, déprimés et parfois agressifs. Ils sont souvent séparés de leurs familles et forcés de faire des spectacles, ce qui augmente leur anxiété à cause du bruit. Ces conditions peuvent les amener à adopter des comportements étranges, comme nager en cercle ou se blesser. Dans les pires cas, ils se suicident. Il est donc temps de prendre ces animaux au sérieux et de fermer les parcs aquatiques qui placent ces animaux dans des situations si déchirantes qu’ils en viennent à prendre leurs propres vies.