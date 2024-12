Illumination d’un sapin de Noël

Le vendredi 29 novembre 2024, à River Valley, nous avons eu un évènement spécial au restaurant The Moon. Notre deuxième illumination d’un sapin, une tradition très amusante. Je vais vous résumer un peu cette soirée.

Pour débuter, je tiens à dire que les personnes qui ont organisé ces illuminations sont les deux propriétaires du restaurant ainsi que deux dames de la communauté. Lorsque les gens arrivaient, il y avait des billets à vendre pour courir la chance d’illuminer le sapin de Noël. Les fonds amassés allaient au comité d’organisation de River Valley. Il y avait un menu qui était disponible durant la soirée afin que les gens puissent manger. De plus, les gens qui voulaient contribuer à décorer le sapin pouvaient aller se chercher un ornement et coller des autocollants et faire des dessins dessus pour le poser dans le sapin. À la fin, ils avaient le droit de rapporter leur ornement à la maison. Vu que c’était le temps des fêtes, il y avait de la musique et une ambiance festive. Aussi, parce qu’il fallait attendre environ une heure pour illuminer le sapin, les enfants présents jouaient à des jeux dehors tels que «tag», cache-cache ou ils faisaient juste parler autour du feu de camp. Lorsque c’était le temps d’allumer le sapin, ils ont pigé un billet au hasard. La personne qui possédait le billet pigé pouvait aller allumer l’arbre. Ils faisaient un décompte de 10 à 0 et on allumait l’arbre! Après cela, il y avait des chansons de Noël et les gens pouvaient chanter s’ils le désiraient. J’ai eu beaucoup de plaisir avec mes amies à cette soirée extraordinaire. J’espère pouvoir y retourner durant plusieurs autres années. La communauté de River Valley organise toujours des journées amusantes pour le village en entier.