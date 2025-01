Quand la nature s’ancre dans nos cœurs

As-tu déjà entendu parler des tatous? Non, pas les tatouages qui se font à l’aide d’encre et d’aiguilles, mais ceux qui se promènent à quatre pattes.

Carapace

Ces mammifères à l’apparence unique ont une carapace sur leur dos qui sert à les protéger. Les tatous se servent de cette armature pour se mettre en forme d’une balle et même pour rouler. Dans cette position, il y a de petits espaces entre chaque plaque qui coupe les prédateurs essayant d’y mettre le museau ou une patte. Ils ont aussi des pattes solides et des griffes. Les tatous ne possèdent pas une bonne vision, mais leur sens de l’odorat est excellent. Une combinaison de caractéristiques formidables quand ça vient à se protéger contre les prédateurs, tels que les lynx roux, les cougars, les loups et les ratons laveurs.

Quand les tatous ne sont pas en danger, ils mangent. Comme plusieurs d’entre nous, ils sont omnivores. C’est-à-dire qu’ils mangent de la viande et des plantes. Toutefois, n’imaginez pas un bon poulet cuit au BBQ et une salade avec vinaigrette du jardin de votre grand-mère. Les tatous mangent surtout des insectes, de petits amphibiens et reptiles, ainsi que les fruits et légumes qu’ils trouvent sur le sol.

Les tatous vivent pour environ 12 à 15 ans; très courte durée comparée avec l’espérance de vie des humains. Certaines espèces habitent en Amérique du Sud, mais les autres, comme les tatous à neuf bandes, peuvent vivre en Amérique du Nord. Alors si tu quittes la région pour visiter la Floride cet hiver, regarde bien le long du chemin, car il y a de bonnes chances que vous en voyez. Mais ne tentez pas d’en ramener un à la maison. C’est contre la loi de trapper un tatou pour l’apprivoiser.

Et voilà ! Vous pouvez dorénavant partager des faits sur cette magnifique créature avec vos amis et votre famille. S’ils s’y intéressent beaucoup, pourquoi ne pas considérer de faire un tatouage d’un tatou!