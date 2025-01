Taylor Swift: Une phénomène musicale

De nos jours, Taylor Swift est sans doute considérée comme le nom le plus connu et admiré dans l’industrie musicale. Avec un nombre incomparable de prix nominés et gagnés, la tournée la plus rentable de tous les temps, ainsi qu’un grand nombre de fans à international, c’est facile à conclure qu’elle est une influence culturelle de grande nature.

Depuis le début de sa carrière en 2006, Mlle Swift a eu l’honneur de recevoir plus de 500 nominations, ainsi que 324 prix gagnés.

Parmi les prix, elle a gagné quatre fois l’album de l’année aux Grammys, un prix très difficile à atteindre. Elle est la seule artiste à accomplir ceci dans l’histoire de la musique. D’ailleurs, en novembre 2022, elle a annoncé qu’elle ferait une tournée mondiale, sa première depuis 2018. The Eras Tour a débuté en mars 2023 et s’est terminée presque deux ans plus tard, en décembre 2024. Durant cette tournée, elle a fait environ 150 spectacles à travers cinq continents. Ce pourquoi cette tournée est devenue la tournée la plus profitable de tous les temps, générant plus de 1,1 milliard $.

Pour continuer, les admirateurs et les admiratrices de Taylor Swift sont reconnus comme les «Swifties». Ce sont des fans qui non seulement respectent l’artiste, mais font ce qu’ils peuvent pour encourager un changement dans le monde. Par exemple, lorsque Taylor Swift a publiquement soutenu Kamala Harris pour l’élection présidentielle 2024 des États-Unis, elle a encouragé plus de 400 000 personnes à voter pour elle. Ces exemples prouvent l’impact extraordinaire qu’elle a sur plusieurs générations de gens.

Suite aux nombreux prix gagnés, une tournée mondiale imbattable accompagnée de ses adorateurs et adoratrices, ce n’est pas déraisonnable de dire que Taylor Swift est l’icône musicale la plus populaire de tous les jours. Elle souhaite continuer à faire la différence dans l’industrie musicale et planifie déjà la sortie de son prochain album.