Écoles résidentielles, langue et modes de vie anishinaabe en question

Mme Williams a quitté l’école résidentielle à 16 ans, après avoir vécu une expérience très désagréable. Elle a cherché à s’inscrire dans d’autres écoles pour étudier mais cela s’est avéré difficile. Elle a dû prendre un emploi comme aide-infirmière à l’hôpital de Little Current sur l’île Manitoulin où les médecins et les infirmières lui demandaient constamment de servir d’interprète auprès des patients autochtones et ce, sans recevoir de compensation financière. Elle a réussi à terminer son école secondaire en suivant des cours à distance. «Je voulais pouvoir enseigner la langue anishinaabe», a-t-elle avoué, ce qu’elle a réussi à faire en devenant professeure à l’Université Trent.

Shirley Williams, aînée anishinaabe traditionnelle et professeure émérite à l’École des études autochtones Chanie Wenjack de l’Université Trent de Peterborough, a été la première à prendre la parole devant une salle comble afin de raconter l’histoire de sa vie. Première femme autochtone à obtenir le statut de professeure titulaire grâce à ses connaissances traditionnelles, elle a d’abord raconté ses expériences en tant que pensionnaire de l’école résidentielle St-Joseph de Spanish en Ontario où elle a vécu pendant six ans.

«Mon grand père avait réussi à s’évader»

Pour sa part, Lorney Bob, également aîné traditionnel et coordonnateur de la revitalisation linguistique aux Affaires étudiantes autochtones de la Laurentienne, a parlé des cours d’anishinaabe axés sur la terre. Mais il a d’abord mentionné qu’il avait été élevé par ses grands-parents dont il a appris la langue traditionnelle. «Mon grand-père a refusé de parler en anglais à l’école résidentielle, a-t-il raconté, ce qui lui a valu de nombreuses punitions. Il a réussi à s’évader de l’école à trois reprises. Après la troisième fois, on a cessé d’essayer de le trouver et de le ramener à l’école».

Dans les cours axés sur la terre, une trentaine d’étudiantes et d’étudiants vivent pendant deux semaines consécutives sur une terre où ils et elles doivent apprendre à vivre ensemble, à voir et entendre des choses telles un engoulevent bois-pourri (Eastern whip-poor-will) qu’on ne voit ni entend en ville. Pour M. Bob, vivre sur la terre, c’est comme un retour à la maison. Il croit fermement qu’à force de vivre sur la terre, on se rapproche du pouls électromagnétique de la terre ce qui permet de retrouver un sens d’équilibre dans la vie.