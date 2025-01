De l’électro-pop et une touche serbe au prochain Bistro des découvertes

Il en parle dans cet entretien avec Le Voyageur.

LV : Est-ce que vous pouvez vous présenter au public sudburois ?

Ensh : Mon nom d’artiste est Ensh, c’est un mot inventé que j’utilise comme une expression de l’amour, et finalement de tout.

Je fais de la musique électro-pop, c’est un peu comme si j’étais très inspiré par des artistes comme Björk [une chanteuse islandaise] ou un groupe qui s’appelle The Knife [groupe de musique suédois] et certains artistes qui aiment la musique pop expérimentale, très émotionnelle au niveau de la voix.

Quand avez-vous commencé à chanter?

Ma carrière a débuté à l’école secondaire lorsque j’ai commencé à devenir plus actif dans la musique et le chant.

J’ai toujours aimé m’exprimer à travers la voix et la poésie écrite; tout est naturellement parti de là.

J’étais un peu dans le screaming, et c’est ce qui m’a vraiment excité et qui m’a fait entrer dans la musique. Mais au fur et à mesure que je chantais, j’ai découvert plus de mélodies et d’harmonies, ça a été une longue carrière, la moitié de mes 40 ans que j’ai aujourd’hui.

Dans quelle langue chantez-vous?

Ensh : Je chante principalement en anglais, mais je joue aussi quelques chansons en serbe; les Sudburois découvriront d’ailleurs certaines de mes chansons serbes. Je pense qu’ils auront une expérience un peu interculturelle avec ça.

Vos chansons véhiculent quel type de message, en général?

Au début, il s’agissait beaucoup de découverte de soi et je pense que c’est une chose importante de se comprendre soi-même.

Je suis une personne queer et ma musique a dû faire face à ce genre de choses, puis au fur et à mesure que je mûrissais dans mon écriture de chansons et les thèmes dont je parle, j’ai aussi évoqué un peu de la politique.

Je dirais que c’est mixé, mais c’est très existentiel ; c’est une musique existentielle qui vise de penser et de faire penser aux autres du bien.

Comment vont les préparatifs pour le spectacle du 28 janvier à Sudbury?

Je vais perfectionner avec ma partenaire créative Mother Of, nous allons jouer ensemble. Nous nous y préparons depuis les deux derniers mois.

Je vais faire un set qui englobe toute ma carrière, le spectacle va être un peu comme mon histoire en musique. Je jouerai chronologiquement mes chansons, de la première jusqu’à la dernière que j’ai sortie.

Mother Of va me rejoindre parce que nous produisons de la musique ensemble depuis quatre ans, ça va être une performance musicale intéressante. Ce sera aussi un peu comme du théâtre.

À quoi les Sudburois qui aiment la musique doivent-ils s’attendre?

Ça va être un spectacle intéressant, les chansons sont des chansons pop, je pense que les gens vont s’amuser, ce sera un spectacle dynamique et excitant.

J’encourage tous ceux qui aiment l’art et les choses intéressantes à venir le 28 janvier.

Je suis très excité de voir tout le monde à Sudbury, ville où je perfectionnerai pour la toute première fois. J’ai hâte d’y présenter une grande partie de mon travail.