L’hommage de la Ville à Hélène Dallaire

L’annonce a été faite par le maire Paul Lefebvre, dans la soirée du samedi 1er février, lors de la dernière représentation de la pièce communautaire Devant le jukebox, à la Place des Arts (PdA),et dont Hélène Dallaire en a assuré la mise en scène.

Interrogée par Le Voyageur, Hélène Dallaire a déclaré : «C’est un sentiment de profonde gratitude et d’émotion qui m’habite à la suite de l’hommage que m’a rendu la Ville du Grand Sudbury. C’est un honneur et je suis touchée par cette reconnaissance».

Pour elle, «ce geste souligne l’importance de l’engagement et de la solidarité au sein de notre communauté».

«Je partage cet honneur avec toutes les personnes, souvent anonymes avec qui j’ai œuvré tout au long de mon parcours», a-t-elle lancé.

Et d’ajouter : «Je suis fière de faire partie d’une ville qui valorise l’implication et le travail des citoyennes et citoyens. Je remercie du fond du cœur ceux et celles qui ont eu cette idée et qui l’ont réalisé.

Devant le Jukebox

Face à l’engouement de la communauté pour la pièce théâtrale Devant le jukebox, Hélène Dallaire s’est dite «comblée et très heureuse d’avoir fait partie de ce projet et très fière que la pièce soit bien reçue par le public. On espérait que le résultat serait à la mesure des énergies déployées dans la création du spectacle. Ce fut le cas!».

Elle partage ce qu’elle appelle une recette gagnante : «Créer un monde auquel les gens veulent appartenir. Solliciter la participation d’un très grand nombre de personnes de tous âges qui veulent faire partie d’une grande aventure : des écrivains, des concepteurs, des acteurs, des musiciens, des techniciens, des bénévoles, des professionnels etc».

Et surtout, conclut-elle, «de la bienveillance et de l’amour du travail bien fait!».