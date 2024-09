Engagée à appuyer l’excellence sportive et un mode de vie actif

«Ces installations, qui soutiennent nos élèves aux niveaux académiques et physiques, furent conçues en lien avec notre Majeure Haute Spécialisation (MHS) en Santé et bienêtre. Elles encouragent une culture sportive inclusive, notamment à travers l’haltérophilie, un sport qui valorise la discipline et la persévérance», explique Mme Sabrina Rocca, direction de l’ÉS du Sacré-Cœur.

De plus, l’offre de divers cours de sports permet aux élèves de progresser tout en abordant la nutrition sportive et la prévention des blessures. Engagée à poursuivre son engagement envers l’épanouissement global de ses élèves, l’ÉS du Sacré-Cœur est fière d’offrir des installations modernes ainsi que des programmes adaptés à l’ensemble de ses élèves.