Amorcer l’année scolaire avec une fête dansante

Afin de célébrer avec dynamisme la rentrée scolaire, les élèves et les membres du personnel de l’école Notre-Dame de la Merci se sont rassemblés dans le gymnase afin de participer à une fête dansante. Les Chevaliers ont eu un énorme plaisir à chanter et danser sur de la musique francophone très rythmée. Les sourires étaient contagieux et les rires fusaient de toutes parts. C’était un vrai bonheur de voir les enseignantes s’amuser et partager des moments joyeux avec leurs élèves. Quelle belle façon de débuter l’année scolaire!