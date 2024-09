Bienvenue à l’Horizon!

C’est ainsi que le 29 août dernier, des élèves bénévoles, accompagnés de membres du personnel de l’école, ont accueilli avec enthousiasme les quelque 100 nouveaux élèves de la 9e année.

Dès leur arrivée à l’Horizon, les élèves et les parents furent accueillis par une fanfare de musique francophone et des cris d’encouragement. Par la suite, ils ont eu droit à une visite spéciale de l’aigle Fiérot. Dans le cadre de cette activité, les nouveaux élèves ont pu vivre une simulation d’une rotation, choisir leurs casiers et déguster une petite collation. Cette tradition d’accueil est appréciée, puisqu’elle permet aux nouveaux élèves de s’approprier le rouage du secondaire avant la première journée en 9e année.

Quelle belle façon de commencer l’année avec nos nouveaux aiglons!