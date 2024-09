Prélèvement de fonds pour l’achat d’équipement spécialisé pour la médecine nucléaire

La Fondation du Centre régional de santé de North Bay présentera bientôt sa 18e marche et course annuelle au profit de l’hôpital. Le dimanche 29 septembre, les participants qui ramassent de l’argent pour cette cause pourront marcher ou courir l’épreuve de 1,6 km, 5 km ou 10 km, et gagner des prix. Les inscriptions débuteront tôt le matin à 8 h devant l’hôpital. Les fonds seront utilisés pour l’achat de deux nouveaux tomodensitomètres. Entre temps, la fondation a recueilli un peu plus de 77 000 $ pour le département de la médecine nucléaire lors de son 26e tournoi de golf annuel, le 22 aout dernier, au terrain Osprey Links à Callander.