Une nouvelle cohorte entamera le programme de PSSP

Durant les prochains mois, des étudiants de 18 ans et plus suivront une formation théorique et pratique en soirée et durant les fins de semaine dans une classe vivante. Les apprentissages et les laboratoires authentiques de la classe vivante se feront sur place dans une maison de soins de longue durée, ce qui permettra aux étudiants de vivre de réelles expériences interactives d’apprentissage dans le domaine.

Cette année, les apprenants du programme de PSSP auront aussi l’occasion de suivre un cours d’anglais avec le Carrefour Options+ afin de pouvoir renforcer leurs compétences de communication, de lecture et d’écriture en anglais.