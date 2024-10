Avec nos précieuses richesses

C’est en présence de quelques membres de la communauté Transfiguration que l’École catholique Nouveau Regard a célébré sa messe d’entrée scolaire. Le thème de cette année, «Avec tes précieuses richesses, bâtis ton être aux multiples couleurs!», nous invite à bâtir de solides relations avec nous-mêmes, avec nos familles, avec nos collègues, avec Dieu et avec le monde. Une célébration remplie de rythme, les élèves avaient le cœur à la fête. C’est rafraichissant de se retrouver en famille d’école pour vibrer au rythme de la musique et célébrer notre foi. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves et au personnel de l’école catholique Nouveau Regard.