Les élèves se démarquent dans la communauté

Durant les mois de l’été, les élèves de l’École catholique Georges Vanier ont pu participer à plusieurs activités dans la communauté d’Elliot Lake. Parmi les activités qui ont attiré la participation des élèves et des membres, on compte le tournoi de pêche pour enfants Algoma’s Biggest Children’s Fishing Derby. Cette activité a su rassembler plusieurs jeunes pêcheurs passionnés. De plus, plusieurs élèves ont participé du 6 au 8 septembre au premier Tournoi de balle-molle pour enfants, à Espanola. Kayden Colquhoun, élève de 3e, Thomas Roy, élève de 4e, et Maxime Rouillard, élève de 7e, ont chacun vu leur équipe remporter la 2e place dans cette compétition.