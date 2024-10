L’attachement à la culture franco-ontarienne

Les élèves de l’école catholique Notre-Dame à Foleyet ont célébré avec enthousiasme la Journée du drapeau franco-ontarien. Habillés en vert et blanc, ils ont fièrement démontré leur fierté francophone et leur attachement à leur culture. Cette journée spéciale a été remplie de joie et de moments mémorables qui renforcent leur identité franco-ontarienne. Vive le drapeau!