Une rentrée scolaire amusante !

Afin d’apprendre à se connaître, des élèves de 8e année de l’École Notre-Dame ont participé à des activités inspirées de l’émission de téléréalité «Survivor». C’est ainsi que chaque équipe de la classe de Mme Tammy devait choisir un nom pour sa tribu et créer un drapeau. Le nom choisi devait être le terme scientifique d’une plante canadienne. Les élèves ont opté pour «Betula» (bouleau), «Calypso» (orchidée), «Lewisi » (lin bleu) et «Liliacea» (aloe vera).

Chaque jour, les élèves ont pris part à des jeux pour développer leur esprit d’équipe, tels que des courses en mathématiques et de casse-tête, ainsi que des activités de STIAM (sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques). Les élèves ont rapidement compris que pour bien collaborer, il est essentiel de communiquer, demeurer positif, partager des idées, encourager les autres, essayer différentes stratégies, s’engager pleinement et ne jamais abandonner. Ce sont des compétences qu’ils continueront à mettre en pratique tout au long de l’année!