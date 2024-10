On célèbre notre francophonie et la rentrée scolaire

Le 25 septembre, le personnel de l’École Saint-Joseph a accueilli les familles et les élèves dans la cour d’école pour la soirée portes-ouvertes. Ensemble, ils ont célébré la francophonie et la rentrée scolaire. Parents, grands-parents, frères, sœurs et amis ont eu la chance de rencontrer les enseignantes et enseignants de leurs enfants et de s’amuser lors de l’épluchette de blé d’Inde. Par la suite, tous se sont déplacés à l’intérieur de l’école afin de visiter la classe où leur enfant apprendra au courant de l’année ainsi que les autres espaces scolaires. Cette nouvelle façon chaleureuse et informelle d’accueillir les familles a connu un vif succès!