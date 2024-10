On souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Le 30 septembre, Mesdames Anne Quesnelle et Nicole Duguay-Larocque de l’École Ste-Marie ont organisé un rassemblement au gymnase pour marquer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Les élèves et les membres du personnel ont porté des chandails orange, symbolisant la solidarité avec les survivants des pensionnats autochtones et leurs familles.

Des activités soulignant l’importance de cette journée ont été adaptées et livrées aux élèves pour reconnaître les injustices passées et promouvoir la réconciliation. La direction d’école, Mme Danica Tessier-Giroux, accompagnée de la direction adjointe, Mme Andrée Blanchette, ont offert des pommes aux élèves comme symbole de durabilité et de force, soulignant l’importance de la résilience et de la croissance.

En amont du mois d’octobre, le mois de la bonté, le geste posé par Mme Danica servira aussi à encourager les élèves à pratiquer des actes de gentillesse et à réfléchir sur les valeurs de compassion et de soutien mutuel. Cette initiative vise à renforcer les liens communautaires et à promouvoir un environnement scolaire bienveillant.