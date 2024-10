Une année qui s’annonce riche en activités

Le 28 août, le personnel de l’École Ste-Anne était prêt à accueillir nos petits caméléons pour une nouvelle année scolaire qui s’annonce riche en belles activités et expériences! Les sourires étaient au rendez-vous, et les corridors résonnaient de rires et de joie.

L’été est toujours une période amusante, mais le retour à l’école est un véritable plaisir. Nos couloirs, si calmes pendant les deux mois de congé, ont retrouvé leur vie et leur énergie. L’enthousiasme des élèves et l’entrain des enseignants créent une atmosphère festive, pleine de promesses et de découvertes.

Cette année, nous sommes impatients de partager ensemble de nouvelles aventures et de nombreux moments inoubliables. Bienvenue à tous, et que cette année scolaire soit mémorable et joyeuse!