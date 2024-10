Concours d’embellissement communautaire

Au mois de septembre, l’École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville s’est méritée une 4e place au concours lancé par le comité d’embellissement de Verner. Ce concours avait pour but d’encourager la communauté à décorer leur demeure ou leur entreprise avec des épouvantails et des tournesols. Le personnel et les élèves se sont mis à l’œuvre pour concevoir une saynète créative qui représentait bien l’école. Leur épouvantail apiculteur, ses assistants et leur ruche ont trouvé une place dans le nouveau jardin communautaire de l’école. En très peu de temps, ils ont attiré quelques centaines d’abeilles décorées par tous les élèves. Les élèves et les membres du personnel sont très fiers de faire partie de cette belle communauté et de contribuer à son embellissement. Quelle belle activité qui met en valeur la collaboration et démontre de manière inspirante comment se mettre au service du bien commun!