Le vendredi 11 octobre, les élèves de l’École catholique Pavillon Notre-Dame de Hearst, avec parents et membres de la communauté, se sont réunis pour célébrer la fête de l’Action de grâce avec une belle célébration à la Cathédrale.

Plusieurs élèves ont participé dans le déroulement en compagnie de Père Hervé. Nous avons vécu un beau moment de gratitude pour toutes les belles choses que nous avons dans nos vies : famille, ami.es, nature, plantes, fruits et légumes, la beauté de notre planète, la richesse des cultures… Les élèves ont aussi participé dans l’élaboration d’une belle murale collective avec leurs pierres précieuses! Ils ont été invités pendant les dernières semaines à réfléchir à comment ils et elles sont tous uniques et précieux aux yeux de notre Seigneur!