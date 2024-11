Une sortie éducative remplie d’amitié

Les petits de la maternelle et du jardin de l’École St-Joseph et de l’école Notre-Dame à Hanmer ont fait une sortie éducative à Wagon Wheel Ranch le 30 octobre dernier. Les élèves ont participé à une variété d’ateliers en plein air, dont la cueillette de citrouille et une randonnée en tracteur, en plus de faire la connaissance d’animaux de la ferme. Cette visite conjointe a permis aux élèves des deux écoles de tisser de nouveaux liens d’amitié dans le but de favoriser leur transition vers la nouvelle école catholique de langue française à Vallée Est, dans laquelle ils seront réunis durant l’année scolaire 2025-2026. Quelle belle occasion pour les élèves, membres du personnel et parents accompagnateurs des deux écoles de vivre une activité enrichissante ensemble afin d’apprendre à se connaître davantage!