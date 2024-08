La Ville de Sudbury veut accélérer l’abattage des frênes pour maitriser un insecte nuisible

Michel Lapierre a acheté sa maison sur la rue Dearbourne, dans le quartier du Nouveau Sudbury, il y a près de quarante ans. «C’était alors un très beau coin avec des maisons relativement neuves et de beaux frênes que la Ville avait plantés tout le long de la rue», dit-il.

Aujourd’hui, tous ces arbres sont morts ou en train de mourir. Selon M. Lapierre et ses quelques voisins qui ont parlé au Voyageur, certains de ces arbres sont en tellement mauvaise condition qu’ils constituent un danger. «Quand on appelle la Ville pour les alerter sur situation, on nous dit que notre adresse sera placée sur une liste d’attente et, dit M. Lapierre, ça fait plusieurs années qu’on appelle».

Le responsable de cette destruction est un coléoptère dévastateur appelé l’agrile du frêne, qui a fait son apparition en Ontario vers la fin des années ‘90s. L’insecte a déjà détruit des millions d’arbres en Amérique du Nord et cause maintenant de sérieux problèmes à la Ville du Grand Sudbury.

Dans les années ‘70s et ‘80s, la municipalité a planté des milliers de frênes pour reverdir et embellir de nombreux quartiers en construction ainsi que certaines propriétés municipales. Selon le professeur de foresterie au Collège Boréal, Marc Hébert, «on a choisi cette espèce parce qu’elle est tolérante au sel qu’on mettait sur nos routes en ce temps-là. On en voit plusieurs devant les maisons et le long des rues de Sudbury».