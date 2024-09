Les ainés.e.s de la Nation Anishinabe en rassemblement à Lively

Certain.es ont témoigné lors des audiences de la Cour suprême du Canada portant sur les obligations des gouvernements fédéral et ontarien vis-à-vis des Nations des lacs Supérieur et Huron, chacune signataire d’un traité avec la Couronne. On se souviendra qu’au cours de l’été, la Cour a rendu un jugement favorable aux Nations, en obligeant les gouvernements à négocier une entente financière quant aux rentes annuelles à leur payer.