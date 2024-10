Plusieurs récipiendaires de prix de la chambre de commerce

La Chambre de commerce de Sudbury Est a remis cinq prix de reconnaissance à des entreprises et organismes bien méritants durant son assemblée générale annuelle le 1er octobre à la Galerie de la Ruelle de Noëlville. Les entrepreneurs Lyne et Luc Parent du terrain de camping et chalets Fish Tale ont remporté le prix de qualité exceptionnelle pour leur service à la clientèle.

Tara Hamilton et Denis Turcot de la ferme La Belle Vie ont reçu le prix d’entreprise familiale de l’année. La Bibliothèque municipale de Markstay-Warren a obtenu le prix d’impact communautaire. Deux autres propriétaires d’entreprises – Manon et Joe Scagnetti du magasin Cabane À Joe, et la famille Biggs du magasin French River Trading Post – ont pour leur part remporté les prix d’entrepreneur de l’année et de légende locale.