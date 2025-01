Chambre de commerce : un premier événement bilingue qui fait jaser

Plus de 100 personnes ont assisté au premier dîner-causerie bilingue organisé par la Chambre de commerce du Grand Sudbury, mercredi dernier, au Bryston’s on the Park, à Copper Cliff. Cette salle comble est venue entendre les propos de Jean-François Perrault, premier vice-président et économiste en chef de la Banque Scotia. M. Perrault, qui occupe ce poste depuis décembre 2015, est détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économie de l’Université d’Ottawa. Il a tenu d’importants postes au sein du gouvernement fédéral, à la Banque centrale du Canada, au Fonds monétaire international ainsi qu’à la Banque mondiale.

La session comprenait une série de questions de la part de Marc Lavigne, directeur général de la Fondation franco-ontarienne depuis 2022. Sise à Orléans, cette Fondation, établie en 1986 par l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO), est un partenaire philanthropique dans le soutien de la francophonie ontarienne. À l’aide de ses donateurs et partenaires, elle a distribué plus de deux millions de dollars depuis près de 40 ans à des personnes et à des initiatives collectives.

Avant que la session ne débute, le maire de la Ville du Grand Sudbury, M. Paul Lefebvre, a souhaité la bienvenue aux participantes et aux participants et a remercié la Chambre de commerce pour son initiative d’organiser une première initiative du genre.